Kurumsal Smartwatch Kullanımı Yasaklanıyor

Smartwatches girişimde bir dayanak oluşturuyor.

Son deneme örneğinde, Samsung Galaxy S3 smartwatch, kapıcıların Cincinnati / Northern Kentucky Uluslararası Havalimanı’nda tuvaletlerin zamanında temizlenmesine yardımcı oluyor. Geçen sonbaharda gerçekleştirilen bir diğer başarılı dört aylık Samsung smartwatch denemesi, müşteriler geldiğinde veya servise ihtiyaç duyduklarında restoran sunucularına uyarılar verdi.

Smartwatches, Samsung ortak Hipaax tarafından yapılan TaskWatch adlı bir uygulamayı çalıştırıyor. Havalimanı örneğinde, kapıcılara, tuvaletlerin ne zaman ve nerede temizlenmesi ve yeniden yerleştirilmesi gerektiği konusunda bilgi verilir. Tuvalet kapılarındaki Bluetooth sensörleri kullanıcı sayısını belirtir. 150 müşteri bir tuvaletten geçtiğinde, denetim ekibine bir bildirim gönderilir.

Temizlik ekibinin bir üyesi olan bir görevli, temizleme görevini kabul etmek için akıllı gözlemciyi tıklatabilir ve bunu yapanın ilk ödül puan kazanır. Geçen Ekim ayında başlayan altı davada, altı çalışanın akıllı saatleri test ettikleri görülüyor.

TaskWatch uygulaması, tuvalet ziyaretleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunarken uçuş varışlarına ve gidişatlarına göre değişiklik gösterebilir.Havaalanındaki müşteri ilişkileri başkan yardımcısı Brian Cobb bir e-postada, bu uygulama eski moda kağıt çalışma programlarına göre bir gelişme olduğunu belirtti. “Temizlik personeli rutinden mola alıyor ve daha çevik olmaya hazırlanıyor” dedi.

İlk başlarda, havaalanı denemesi, yalnızca aralıklı bağlantılar sağlayan akıllı saatlere Wi-Fi bağlantıları kullandı. Cobb, havaalanı, Gear S3 saatlerine hücresel bağlantı sağlayarak bakım takımının memnuniyetini artırdığını açıkladı. Cobb, duruşmanın başarısını sürdürdüğü varsayıldığında, TaskWatch uygulaması ve smartwatch’ların 2018’de devreye gireceğini söyledi. Havaalanı, akıllı saatleri konsiyerj hizmetleri ve acil durum iletişimleri için bile kullanabilir.

Restoran denemesinde, akıllı saat kullanan garsonlar, yöneticiler ve diğer personel, tabloları daha önce dört kat daha hızlı bir şekilde yeni müşterilere devretti ve ortalama masrafları ortalama% 7 artırdı. John Gerbus, çoklu franchise’la Buffalo Wings ve Yüzüklerin sahibi. Duruşma, geçen Ekim’de sona eren, dört ay içinde bir Cincinnati Buffalo Wings yerinde gerçekleşti.

Restorandaki TaskWatch uygulaması konuklar oturduğunda sunucuları bilgilendirdi ve belli bir süre sonra herhangi bir garson gelmeseydi bir yönetici bilgilendirebilirdi. Uyarılar, bir masanın temizlenmeye hazır olduğu ve diğer görevlerin, örneğin bir yöneticinin konukları selamlamak için bir masaya geldiğinde sahip olduğu dijital bir bildirim için oluşturuldu.

Sunucular, deneme süresince, başarılarının bir göstergesi olarak daha yüksek ipuçlarına sahip, “dedi. Julie Godfrey, giyilebilir teknoloji perakende çözümlerinin yöneticisi.

Her iki örnekte de bir akıllı telefonun veya tabletin avantajlı olduğu görülüyor, çünkü CTO Godfrey ve Bharat Saini ve uygulama geliştiricisi Hipaax’ın kurucusu, işçilerin ellerini özgür tutuyordu. Saini, son maliyet açıklanmadığı halde uygulamanın kullanıcı başına aylık ücretle işletmelere bir hizmet olarak satılacağını söyledi. Her bir Samsung akıllı gözetimi yaklaşık 300 $ tutarında.

IDC’nin bir analisti Jitesh Ubrani, Samsung restoran davasının bir New York restoranında yapılan bir denemede Apple’ın Apple Watch and Resy adlı bir rezervasyon sistemiyle yaptığı işleme benzer olduğunu söyledi.

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Bununla birlikte, Ubrani, havaalanı tuvaletinin duruşmasının, bir tuvaleti temizlemek için rekabet etmeleri için önce onlara bir teşvik edici ve teşvik edici kullanım sağlaması için bir tür oyun deneyimi ekleyerek akıllı taramaları biraz daha ileri götürdüğünü söyledi.

Ubrani, “Bana ilgi çeken şey, tuvaletlerde sensörlerin kullanılması” dedi. “Samsung’un saati daha geniş bir kablosuz ekosistemin bir parçası olarak kullandığını görmekten memnuniyet duyuyorum.”

Ubrani, smartwatch çalışmalarıyla bağlantılı olarak “Samsung, Knox platformunun kullanımı ile cihazların yönetilebilirliği ve güvenliğinde de başarılı bir iş çıkardığını” ekledi.

Samsung, her tür işletmenin genel performansı artırmak için müşteriye hizmet etmek için harcanan zaman gibi rutin görevleri dijital olarak kaydetmek isteyeceğini düşünüyor. Bu verileri otomatik olarak kullanımı kolay bir giyilebilir cihaza sahip olmak akıllı gözetimin şirkette benimsenmesine yardımcı olacaktır.

Samsung, saatlere jeo eskrim yetenekleri de sunuyor; bu da bir işçi akıllı gözlemciyle işten çıkarsa tamamen işlevinden vazgeçmeğe ayarlanabilir. Ayrıca, çalışanların yalnızca Taskwatch uygulamasına odaklanmaları için diğer akıllı gözlem uygulamaları devre dışı bırakılabilir.

Akıllı gözlem yakalamak biraz zaman almış olsa da, kurumsal kullanım sözü veriliyor. Saini, “CIO’lar ile yapılan görüşmelerde, akıllı saatlere olan ilginin biraz hızlandığını gördüm” dedi. “İşletmedeki insanlar, gerçek zamanlı analitiklere erişebilme potansiyeli hakkında heyecanlanıyor.”