Kyocera Kulaklıkları, Sağlığınızı Kulaktan İzlemeyi Amaçlıyor

Japon üreticisi Kyocera, müzik çalınmasının yanı sıra, bir fitness izleyici görevi görebilen prototip kulaklıkları duyurarak duyulabilir alanı ilerletmeyi amaçlıyor.

Kyocera, hipodermal dokulardaki kan akışını ölçen ve analiz edilebilen biyometrik veriler sağlayan kulaklık için optik bir sensör geliştirdi. Şu anda, sinir ve kan basıncını, sıcak çarpması olasılıklarını ve dehidrasyon düzeylerini izleyebiliyor.

Kulaktan bu tür biometrik verileri yakalama yeteneği, büyümeye devam eden bir alan olsa da sensörün boyutu, Kyocera’nın bu alandaki yerini belirlemeye yardımcı olabilir. Şirkete göre, sadece hala güvenilir ve oldukça hassas kalırken sadece 3.2 x 1.6 x 0.9mm ölçüyor.

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Bu boyut, sensörün kulaklıkların içine yerleştirilmesine olanak tanır; bu hafta başlarında keşfedileceğimiz gibi, kalp hızını ölçmek ve diğer biyometrik verileri toplamak için tartışmasız en iyi yerdir.

Ve Kyocera, 2018 veya 2019’da sensörü ticarileştirmeyi amaçlıyor olsa da, sensör kullanıldığında da genişlemek istiyor. Örneğin, müzik çalma ve eşzamanlı verileri izleme yeteneği, egzersiz yaparken kullanılmaya elverişli olacaktır, ancak şirket, sensörün uykuyu daha doğru izlemesi ve gerginlikten söz etmesi için kullanılabileceğini de önermektedir.

Şimdilik, yine de, bu sadece bir çalışma prototipi. İşitme cihazları, verilerin ne izlenebileceğini genişletmeye devam ederken, bunun daha pratik bilek tabanlı takip cihazlarının yerine geçmelerine neden olup olmayacağı da görülecektir.