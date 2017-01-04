Lenovo, Windows Holographic Tabanlı Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Tanıttı

Bilgisayar üreticileri lideri Lenovo, CES 2017 etkinliğinde Microsoft’un Windows Holographic altyapısını kullanan sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

Microsoft’un karma gerçeklik gözlüğü HoloLens ile birlikte getirdiği Windows Holographic diğer geliştiricilere yayılmaya başladı. CES 2017 etkinliğinde boy gösteren Lenovo, Windows Holographic tabanlı geliştirdiği ilk sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

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Oculus Rift ve HTC Vive gibi sanal gerçeklik gözlüklerine rakip olarak gelecek olan Lenovo’nun sanal gerçeklik gözlüğü henüz prototip aşamasında. Tasarım olarak PlayStation VR‘a benzeyen ürün açıklanan detaylara göre rakiplerinden daha üstün özelliklere sahip.

Lenovo‘nun belirttiğine göre ürün 1440 x 1440 piksel çözünürlük sunan OLED ekrana sahip. Bu değer hem Oculus Rift’te hemde HTC Vive’da daha düşük. Diğer gelen bir detay ise ürünün sadece 350 gram ağırlığında olacak olması. Yine HTC vive ve Oculus Rift‘e bakıldığında ürünün daha hafif bir yapıya sahip olduğu görünüyor. Ayrıca ürün üzerinde hareket algılayıcı iki adet de kamera bulunuyor.

Ürün prototip aşamasında olduğu için çok fazla detay verilmese de Lenovo’nun sanal gerçeklik gözlüğü için bir el kontrolcüsü geliştirmediği ve Xbox One kontrolcüsünü kullanacağı biliniyor. Diğer yandan yine Lenovo‘nun ürün için bir uygulama ekosistemi kurmayacağı ürünün Windows Holographic sayesinde tüm Windows uygulamalarını çalıştırabileceği söyleniyor.

Daha fazla detayın yakın zamanda geleceği sanal gerçeklik gözlüğü için Lenovo ne fiyat ne de çıkış tarihi vermedi. Tahminlere göre ürün 300 ile 400 dolar arasında bir fiyattan bu yıl içerisinde satışa sunulacak.