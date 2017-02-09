LG Watch Sport Hakkında Her Şey

LG’nin Google ortaklığı ile geliştirdiği sportif akıllı saati LG Watch Sport’un teknik özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini sizler için hazırladık. İşte, LG Watch Sport.

Teknoloji devi LG’nin Android Wear 2.0 ile geliştirdiği ve dün tanıtımını yaptığı ikinci yuvarlak ekranlı akıllı saati LG Watch Sport detaylandı. Spor odağı ve kaliteli tasarımı ile dikkat çeken akıllı saat güçlü donanım özellikleri ile de rakiplerine meydan okuyor.

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LG Watch Sport tasarım

Kalıplı ve yerinde kalınlığı ile buradayım diyen LG Watch Sport akıllı saat hem sportif hem de şık görünmek isteyenler için geliştirilmiş bir ürün. Farklı kasa yapısı ve plastik, deri ve metal kayış seçenekleri ile dikkat çeken Watch Sport yan tarafında bulun 3 tuş ile de kolay kullanımı ve işlevselliği hakkında bilgi veriyor.

LG Watch Sport özellikler

LG Watch Style’a göre daha güçlü özelliklere sahip olan Watch Sport işlemci ve grafik cephesinde Snapdragon Wear 2100 yonga setini kullanıyor. Bu yonga içerisinde ise işlemci olarak 1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli ARM Cortex A7 işlemci ve Adreno 304 grafiki birimi yer alıyor. Yonga setinin üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlüklü 1.38 inç büyüklüğünde P-OLED dokunmatik bir ekran yer alırken yine ekranın altında 768 MB RAM ve 4 GB depolama alanı bulunuyor.

3G, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, NFC ve GPS gibi bağlantı seçeneklerine sahip olan LG WAtch Sport akıllı saat aynı zamanda nabız ölçer de bulunduruyor. Nabız ölçer ve GPS ile birlikte daha aktif bir spor ve aktivite özelliği sunan akıllı saat birçok spor dalını da destekliyor.

430 mAh gücünde bataryaya ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan Watch Sport’un 15.5 mm kalınlığı bulunuyor. Üzerinde dahili hoparlör barındıran üründe ivmeölçer, jireskop ve ışık sensörü de yer alıyor.

LG Watch Sport fiyatı ve çıkış tarihi

Metalik, koyu gri ve rose altın kasa yapıları ile birlikte plastik, deri ve metal kayış seçenekleri sunacka olan LG WAtch Sport 10 Şubat tarihinde 349 dolarlık fiyatı ile satışa sunulacak. İlk olarak Amerika’da satışa çıkacak olan ürün ondan sonraki haftalarda Tayvan, Kanada, Rusya ve Kore gibi ülkelerde satışa sunulacak.