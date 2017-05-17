LG Watch Sport İptal Edildi

LTE donanımlı Verizon versiyonu LG Watch Sport gelen bir rapora göre, iptal edildi. Android Wear saatinin orijinali hem AT & T hem de Verizon uyumlu sürümleri olarak duyurulduğu halde, Verizon modeli gecikti ve şimdi tamamen iptal edildi. As 9to5Googlenotları , Verizon varyantı yapılan tüm başvurular silinmiş LG ve Verizon ilgili siteleri ve Verizon müşterilerine iadesi sunuyor.

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Verizon müşterileri bir LG Watch Sport olmadan sıkışmış olsa da, şirketin kendi markalı Watch24’ü de dahil olmak üzere Android Wear 2.0 saati için başka seçenekler var . Yararlı bir şekilde Verizon, iptali telafi etmek için sattığı başka bir akıllı gözlemciye LG Watch Sport’a 100 dolarlık bir kredi ön sipariş veren müşterilere de sunuyor.