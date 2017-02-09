LG Watch Style ve LG Watch Sport Akıllı Saatler Tanıtıldı

LG’nin merakla beklenen yuvarlak ekranlı akıllı saatleri Watch Style ve Watch Sport nihayet dün resmi olarak tanıtıldı.

Ocak ayının ortasından beri konuşulan Google ve LG ortaklığından ortaya çıkan LG marka WAtch Style ve Watch Sport akıllı saatler Evleaks‘ın daha önce verdiği bilgilere göre 8 Şubat yani dün itibari ile resmi olarak tanıtıldı.

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LG Watch Style teknik özellikler

LG’nin daha şık bir tasarım ile ortaya çıkardığı Watch Style modeli 1.2 inç büyüklüğünde 360 x 360 piksel çözünürlüklü OLED dokunmatik ekrana sahip. Ekranın altında 512 MB RAM ve 4 GB depolama alanına sahip olan akıllı saat Snapdragon Wear 2100 yonga setini barındırıyor. Bu yonga seti ise 1.2 GHz hızında 4 çekirdekli ARM COrtex A7 işlemciye ve Adreno 304 grafik birimine sahip.

LG Watch Sport teknik özellikler

LG’nin Android Wear 2.0’lı ikinci akıllı saati olan Watch Style daha spor bir tasarıma ve daha büyük bir ekrana sahip. 480 x 480 piksel çözünürlüklü 1.38 inç büyüklüğünde OLED dokunmatik bir ekrana sahip olan akıllı saat 768 MB RAM ve 4 GB depolama alanı sunuyor. Watch Stlye’da olduğu gibi Snapdragon WEar 2100 yonga setini kullanan Watch Sport LTE, GPS ve nabız ölçer gibi özelliklere de sahip.

Çıkış tarihi ve fiyatı

LG’nin duyurusuna göre 10 Şubat itibari ile satışa sunulacak olan akıllı saatler önce Amerika‘da ve daha sonra ise Kanada, Kore, Tayvan, Rusya ve İngiltere gibi ülkelerde çıkış yapacak. Ürünlerin satış fiyatı ise LG watch Style için 249 dolarken, LG Watch Sport için 349 dolar.