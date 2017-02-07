LG Watch Style’dan Yeni Görüntüler Geldi

LG’nin Google ortaklığı ile geliştirdiği yeni akıllı saati LG Watch Style için kutu görüntüleri ve akıllı saatin tasarımını ortaya çıkaran en net görsel ortaya çıktı.

Ocak ayının ortasından beri konuştuğumuz LG Watch Style ve LG Watch Sport akıllı saatler bilindiği üzere Google ortaklığı geliştiriliyor ve Android Wear 2.0 işletim sistemi gelecek. Geçtiğimiz hafta ise akıllı saatler için bazı görseller paylaşılmıştı. Şimdi ise LG Watch Style için tasarımının net bir şekilde ortaya çıkaran kutu görselleri paylaşıldı.

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Gelen bilgilere göre LG Watch Style ve LG Watch Sport akıllı saatler bu hafta başında perakende mağazalarına satış için gönderildi. Bir BestBuy çalışanı ise LG Watch Style akıllı saatin kutu görsellerini internette paylaşarak ürünün tasarımının net bir şekilde ortaya çıkardı.

Paylaşılan görsellere göre LG Watch Style akıllı saat daha önce gelen basın görselleri ile aynı tasarıma sahip ve Digital Crown benzeri bir düğmesi bulunuyor. LG-270 kodu ile gelecek olan ürünün Ocak ayında Güney Kore’de üretildiği bilgisi de yine görseller üzerinde yer alıyor.

1.2 inç dokunmatik yuvarlak ekranı, GPS ve NFC gibi ek özellikleri ile 8 Şubat‘ta tanıtılması beklenen LG WAtch Style’ın fiyatının 249 dolar olacağı tahmin ediliyor.