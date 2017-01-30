LG’nin Şubat ayında tanıtacağı akıllı saatlerinden LG Watch Style’ın fiyatı ortaya çıktı. İşte, LG Watch Style fiyatı.

LG’nin Google ortaklığı ile geliştirdiği akıllı saatleri LG Watch Style ve LG Watch Sport‘un geçtiğimiz haftalarda bazı teknik detayları ortaya çıkmış ve bir de görsel sızmıştı. Şimdi ise bu modellerden biri olan LG Watch Style’ın fiyatı ortaya çıktı.

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Android Police sitesinin elde ettiği bilgilere göre LG Watch Style akıllı saat 249 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Gümüş ve Altın renk seçenekleri ile birlikte gelecek olan akıllı saati birçok farklı kayış seçeneği sunacağı ve akıllı saatin fiyatının kasa ve kayış seçeneklerine göre fiyat farklılığı göstereceği de gelen bilgiler arasında.

Diğer model olan LG Watch Sport için ise henüz ne fiyat ne de renk seçeneği gibi bilgiler gelmiş değil ancak LG Watch Sport’un Style modeline göre LTE desteğine ve daha büyük ekrana sahip olması 100 dolarlık bir fiyat farkı oluşturacağını gösteriyor. Tahminlere göre LG Watch Sport modelinin başlangıç fiyatı da 349 dolar olacak.

9 Şubat tarihinde tanıtılacak olan LG Watch Style ve LG Watch Sport akıllı saatler için eksik kalan bilgiler o tarihte söylenecek. Android Wear 2.0 ile gelen olan akıllı saatler için merak edilen en büyük konu ise Google’ın bu saatlere ek olarak neler sunacağı.