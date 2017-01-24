LG’nin Android Wear 2.0’lı Akıllı Saatinden İlk Görüntü Geldi

LG’nin Google adına kendi markası ile geliştirdiği Android Wear 2.0’lı akıllı saatlerinden ilk görüntüler geldi.

Google, Android Wear 2.0 işletim sistemine sahip iki yeni akıllı saat geliştireceğini ve bunu popüler bir akıllı saat markası ile birlikte yapacağını söylemişti. Geçtiğimiz hafta ise bu durum doğrulanmış ve Google’ın akıllı saatlerini LG‘nin kendi markası ile geliştireceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise gelecek olan bu akıllı saatlere dair düşük çözünürlüklü bir görsel sızdırıldı.

TechnoBuffalo sitesinin yayınladığı görselde daha önce ortaya çıkan LG Watch Style ve LG Watch Sport modellerinin ikisi de yer alıyor. Evleaks‘ın sızdırdğı bilgiler ile örtüşen bu görsellerde ürünlerin yuvarlak ekranlı bir tasarıma sahip oldukları ve tuş olarak Apple Watch benzeri çevirmeli bir tuşa sahip olduğu da görülüyor.

Sitenin iddiasına göre görselde solda bulunan siyah ve gümüş gri renklerine sahip akıllı saatin LG Watch Sport, sağda bulunan altın renkli akıllı saatin ise LG Watch Style olduğu belirtiliyor. Yine bu da daha önce belirtilen ekran boyutları ve tasarımlarla uyuşarak gelen görselin gerçek olduğuna bir tık daha yaklaştırıyor.

Görsel üzerinden henüz başka bir bilgi ortaya çıkmış değil. Google ve LG cephesinde sessizliğe devam ediliyor. Gelen dedikodular ise Google ve LG’nin Android Wear 2.0‘lı bu akıllı saatleri 9 Şubat tarihinde ABD’de tanıtacağı yönünde.