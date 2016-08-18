McDonalds Çocuk Menülerinde Akıllı Saat Sürprizi

Ünlü fast food zinciri McDonalds, çocuk menülerinde minikleri giyilebilir teknoloji ile buluşturmaya başladı…

Çocukken hangimiz McDonalds çocuk menüsü oyuncaklarını takip etmedik ki? Ünlü fast food zinciri McDonalds yıllardır çocuklar için hazırladığı menülerde ilginç oyuncakları çocuklarla buluşturuyor. Dev firma bu kez verdiği ürünle çocukların giyilebilir teknoloji ile ilk kez tanışmasını sağlıyor.

McDonalds çocuklar için tasarlanan akıllı saat hediyesi vermeye başladı. Tamamen çocuklar düşünülerek tasarlanan oyuncaklar kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı.

Bunu da Oku: Uzmanlar Sanal Gerçeklikte Yaş Sınırını Savunuyor

Sadece Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen satışlarda çocukların akıllı saatlere olan ilgisinin yüksek olduğu belirtilirken çocukların birkaç hafta bu akıllı saatler ile buluşabileceği ifade edildi.

Plastikten yapılmış olan bu akıllı saatlerde tabii ki çok fazla özellik bulunmuyor. McDonalds akıllı saatlerinin en büyük numarası ise LED ışıkları. Bu LED ışıklar hangi çocuğun kolundaysa o çocuğun hareket hızına göre yanıp sönüyor. Hızlı koşan çocuğun kolundaki saatin LED ışıkları hızlı yanıp sönerken yavaşladığında ışığın yanıp sönmesi de aynı oranda yavaşlıyor.

Adımsayar yardımı ile hareketi algılayabilen bu akıllı saatler tam olarak çocukların giyilebilir teknoloji ürünlerine başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu şekilde giyilebilir teknolojiye ilk adımını atacak olan minikler böylelikle şimdiye kadar buluşmadıkları bir yenilikle buluşmuş oluyor.

Yapılan açıklamalarda az önce de dediğimiz gibi bu akıllı saatler sadece Amerika ve Kanada mağazalarında satışa sunulmuş durumda. Türkiye’de dahil olmak üzere diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Bu arada akıllı saatlerin 6 farklı rengi bulunuyor.