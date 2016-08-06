Microsoft Hololens İki Ülkede Resmen Satışa Çıktı

Geleceğin teknolojisi artırılmış gerçekliği en iyi şekilde deneyimlemeye yarayan artırılmış gerçeklik gözlüğü Microsoft Hololens, Amerika ve Kanada’da satışa çıktı…

Pokemon GO sayesinde daha da ilgi gören ve geleceğin teknolojileri arasında gösterilen artırılmış gerçekliğin en büyük temsilcisi Microsoft Hololens‘e artık herkes sahip olabilecek. Bir süredir sadece geliştiricilerin elinde bulunan Microsoft Hololens‘ler iki ülkede sınırlama olmadan satışa sunulmaya başlandı.

Var olan görüntüler üzerine üç boyutlu objelerin yerleştirilmesi olarak tanımlanabilecek artırılmış gerçeklik teknolojisini en iyi sonuç alarak kullanabileceğiniz Microsoft Hololens Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da sınırlama olmaksızın satılmaya başlandı.

Gelecekte spor karşılaşmalarından çizim programlarına, üç boyutlu her türlü tasarımdan tv izlemeye kadar bir çok konudaki alışkanlıklarımızı değiştirmeye aday olan Microsoft Hololens iki Amerika kıtası ülkesinde satışa çıktıktan sonra dünyaya yayılmaya başlanacak.

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Uzmanlar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada‘da ürünün satışa çıkmasının kullanıcı tepkilerine daha hızlı geri dönüş alabilmek ve dünyaya açılmadan çıkabilecek sorunların önüne geçebilmek olarak nitelendiriliyor.

Şuanda geliştiriciler dışında Microsoft‘un kurumsal ortaklarının bile başvuru sürecinden sonra elde edebildiği Microsoft Hololens‘in satışa çıkmasının ardından çok daha fazla haberlerini, Hololens ile yapılabileceklerin videolarını ve dahasını izleme fırsatı bulacağız.

Ürünün fiyatı ise şimdilik hayal kırıklığı yaratmış durumda. Sanal gerçeklik gözlükleri Oculus Rift, HTC Vive ve VR destekli bir PC’nin toplam fiyatından bile fiyatından daha yüksek olan maliyeti ile geldi. 3000 dolar vererek Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada‘dan satın alınması mümkün olan cihazı edinmek için biraz erken görünüyor.