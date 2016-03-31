Microsoft, Hololens’leri Teslim Etmeye Başladı

Microsoft firması, arttırılmış gerçeklik gözlüğü Hololens’in ön siparişini verenlere teslimatları gerçekleştiriyor…

Microsoft, merakla beklenen Hololens‘i ön satışından yararlanan kullanıcılarına dağıtımlarını gerçekleştirmeye başladı.

3000 dolarlık fiyatıyla ön satışa çıkan ve müthiş bir hızla ön sipariş stoklarını zorlayan Microsoft Hololens, geliştiricilere yönelik ürettiği ürünlerin dağıtımını gerçekleştirmeye başladı. Bununla birlikte satışı devam eden ürünün siparişi de hala devam etmekte.

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Bilindiği gibi Microsoft, rakiplerine kıvrak bir çalım atarak sanal gerçeklik yerine arttırılmış gerçeklik adı verilen teknolojiye yatırım yapmayı seçmişti. Genel hatlarıyla ifade etmek gerekirse hologram teknolojisini son kullanıcıya ulaştıran ürün olan Hololens ile normal monitörde gördüğünüz herşeyi heryere yansıtabilmeniz mümkün. Masanın üzerinden FIFA oynamaktan duvar üzerinde tv seyretmeye, üç boyutlu tasarımları el hizanızda gerçekleştirmekten karşı karşıya görüntülü konuşmaya kadar bir çok şeyi yapabilmeniz mümkün oluyor.

Geliştiricilere yönelik piyasaya sunulan bu ilk Hololens’lerin ortaya çıkışı ile çok daha ilginç deneyimler ve uygulamaların da satışa çıkması bekleniyor.