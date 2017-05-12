Microsoft Kendi VR’larını Tanıtıyor

Her türlü sanal, karışık veya artırılmış gerçeklik kurulumuna sahip olacaksanız, sanal ile gerçek etkileşimi sağlayan bir çeşit denetleyiciye sahip olmak çok daha iyi. Bugün Yapı konferansında Microsoft, Karma Gerçeklik Denetleyicilerini gösterdi; bu da yalnızca bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Denetleyiciler, bir dokunmatik yüzey ve üstte analog çubuk, her birinin altında birkaç düğme, yan tarafta bir düğme ve dokunmatik yüzeyin hemen altındaki bir Windows ana düğmesi ile birlikte. Diğer VR veya AR denetleyicilerinin aksine, denetleyicinin dairesel kısmı, diğer VR veya AR denetçilerinin aksine oldukça parlaktır, yıldızlara benzeyen ışıklarla biberlenir ve aslında renkleri değiştirebilecekleri gibi, ya yarattığınız ya da yaşadığınız içeriğe adapte olabilecekleri görülür. Tür PlayStation Move denetleyicileri gibi.

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Bu parlak renk bitleri, kulaklığın kontrol cihazlarınızı takip etmesine yardımcı olduklarından, estetik dışındaki bir amaca hizmet ediyor. Doğru, odanızın çevresinde bir sürü sensör kurmanıza gerek kalmayacak. Kulaklığınız her şeyin üstesinden gelir. Kulaklık setinden bahsetmişken, bu kötü çocuklar, Acer’ın Windows VR kulaklığının yanında 399 dolarlık bu hediye ile birlikte verilecek ve kulaklıklı mikrofon setinin 299 dolarlık fiyatı üzerinden yalnızca 100 dolarlık bir prim olacak.

Eğer bir geliştiriciyseniz, bu yaz Windows Karışık Gerçeklik programına katılabilirsiniz. Hem Acer’ın hem de HP’nin kulaklık setleri, yaz aylarında teslimat ile birlikte bugün ön sipariş için mevcut. Acer’ın kulaklık seti 299 dolara mal olurken, HP’nin fiyatı 329 doları buluyor.