Microsoft’tan Parkinson Hastaları İçin Bileklik

Bir tür sinir sistemi hastalığı olan parkinson için ne yazık ki hastalığı tamamıyla geçirecek bir tedavi bulunmuyor. Ancak hastalığın etkileri teknoloji sayesinde azaltılabilir.

Geçtiğimiz yıllarda parkinson hastaları için bir kaşık geliştirilmiş ve kaşığın hastanın ellerinin titremesinin ters yönünde titreyerek sabit durması sağlanmıştı. Bu sayede hastaların rahat bir biçimde yemek yemesi amaçlanıyordu. Microsoft’un araştırma ve inovasyon departmanı yöneticisi Haiyan Zhang, benzer yalnız daha etkili bir projeyle ortaya çıktı. Emma Watch’u tasarlayıp geliştiren Zhang, saat dizaynlı bileklikle parkinson hastalarının yazı yazabilmelerini sağlıyor.

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Grafik tasarımcı Emma Lawton‘a yardım edebilmek adına yola çıkan Zhang’ın tasarladığı Emma Watch, hastanın ellerinin yarattığı sarsıntının tam ters yönünde titreşimler iletiyor. Bu sayede elin daha stabil hareket etmesi sağlanıyor. Tasarım itibarıyla bir saat gibi bileğe takılabilen Emma Watch, kullanım sırasında rahatsızlık yaratmıyor. Zhang’ın bu kuralları değiştiren icadı diğer parkinson hastaları için de bir umut ışığı oldu. Ancak saatin seri üretime geçmesi için ne yazık ki daha zaman var gibi görünüyor. Atılan bu ilk adımla birlikte Microsoft’un gelecekte parkinson hastaları için özel bir bileklik çıkarması olası.