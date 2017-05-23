Microsoft’tan Yeni Akıllı Gözlük

Microsoft, bir çift gözlük modeline benzeyen bir çift prototip AR gözlüğü ortaya çıkardı.

Şu anda hantal bir kulaklık ile desteklenen Redmond’un AR hedefleri ile, bu akıllı gözlüklerin (aşağıdaki resim) bir araştırma makalesinde ortaya çıkması, HoloLens platformunu ileri götürmenin farklı yollarını araştırıyor olduğunu göstermektedir.

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Microsoft araştırmacılar Andrew Maimone, Andreas Georgiou ve Joel Kollin, gözlükleri açıklayan bir makalede “Yapılması gereken çok iş var” dedi.

Araştırmacılar, “Yakın gözlü holografik görüntülerin (geniş görüş alanı, kompakt form faktörleri, çok odaklı vb.) Çeşitli yeteneklerini gösteriyoruz, ancak tüm bu özellikleri tek bir cihazda henüz elde ettik” dedi.

Bu kayıp özelliklerden biri, örneğin, kişinin kafasının hareketini izleyebilmesidir.

Ve Microsoft şu anki AR platformunu kuruyor olsa da, büyük bir oyuncudan farklı bir tasarımın sonuçta insanlara Google Glass’ın kötü görüntüsünü sallamasına nasıl yardımcı olabileceğini de belirtmek gerekir.

ZatenFacebook’un AR akıllı camlarının şu an çalışmakta olduğunu ve Snap Spectacles’ın başarısından sonra bir AR sürümünün söylentilerinin sürdüğünü biliyoruz.

Bu Microsoft spesifikasyonlarının yalnızca araştırma makalesinde açıklandığını tekrarlamalıyız; dolayısıyla bunları gerçekte ne kadar yakın olduğumuzun netliği açık değildir. Sonuçta HoloLens’in kitleler için de hazır olmasını bekliyoruz.

AR akıllı gözlükleri arkasındaki araştırmacılar, Ağustos ayında Los Angeles’taki Siggraph Konferansı’ndaki çalışmalarından daha fazla bahsedeceklerini açıkladı.