MIT, Akıllı Saat Uygulaması ile Kullanıcıların Duygusunu Bilecek

MIT Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma sonucu ortaya çıkan akıllı saat uygulaması kullanıcıların ruh halini tahmin etmeyi başardı.

Piyasada bulunan birçok akıllı saat yüksek özelliklere sahip olsa da bu akıllı saatler kullanıcılara belli başlı özellikler dışında pek fazla seçenek sunmuyor. Girişimciler ve araştırmacılar ise akıllı saat üreticilerinden çok bu ürünler ile ilgileniyor ve yeni fikirler ortaya çıkarıyor. MIT Üniversitesi‘nden gelen haber ise bunun son örneği.

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MIT’den doktora öğrencisi Mohammad Mahdi Ghassemi ve yüksek lisans öğrencisi Tuka AlHanai tarafından geliştirilen akıllı saat uygulaması mutlu ve üzgün olmak üzere iki farklı duygu tahmin edebiliyor. Uygulama bu duygu tahminini kullanıcının sesini kaydedip metin işlemesi yaparak ve fizyolojik sinyalleri dikkate alarak yapıyor.

Deep Learning teknikleri kullanılarak geliştirilen uygulama 5 saniyelik aralıklarla işlem yapıyor ve duygu puanı adı verilen bir mekanizma ile kullanıcının duygusu tahmin edilmeden önce puanlanıyor. Kullanıcının mutlu ya da üzgün olması ise bu duygu puanından çıkan toplam sonuca bakarak hesaplanıyor. Verilen bilgilere göre uygulamanın doğruluk oranı ise şu an yüzde 83.

Uygulamanın Samsung Simband akıllı saat üzerinden işlemlerin ise iPHone 5S üzerinden yapıldığı bu çalışma henüz tam anlamıyla bitmiş değil. Uygulamanın tam anlamıyla bittiğinde başta depresyon olmak üzere birçok hastalığa teşhis koyabileceği söyleniyor.