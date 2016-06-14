Modüler Akıllı Saat Hayaldi Gerçek Oldu! İşte Çıkış Tarihi

Giyilebilir teknoloji alanında modüler eklentilerin akıllı telefonlar için öncelikli düşünülüyordu ancak akıllı saat ile modüler eklentiler artık gerçek oluyor…

Akıllı saatler konusunda uzun süredir konuşulmakta olan modüler ürünler yavaş yavaş görücüye çıkmaya başlıyor. Geçen sene Kickstarter üzerinde destek arayan ve yüksek bağış rakamı ile destek bulan BLOCKS akıllı saat kısa süre içerisinde satışa çıkacak.

BLOCKS modüler akıllı saatin özelliklerinden bahsetmek gerekirse, 1.4 inç ekran, 600×600 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Bluetooth 4.1, Wi-Fi kablosuz bağlantıdan bahsedebiliriz. Snapdragon Wear 2100 işlemcisinden gücünü alan ürün 512 RAM ve 4 GB hafızaya sahip. 300mAh kapasite batarya ile de kullanıma göre 2-3 gün şarjını muhafaza edebilen bir cihaz BLOCKS…

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Akıllı saatin modüler kısmı ise tahmin edilebileceği gibi kayışı. Akıllı saate 6 farklı özellik katan kayışlar arasında 60 mAh batarya, entegre flaş, nabız ölçer, GPS gibi özellikler yer alıyor. Daha sonra eklenebilecek modüler eklentiler arasında ise SIM Kart, depolama belleği ve parmak izi okuyucu olacağı gelen haberler arasında.

Gelelim fiyatına ve çıkış tarihine. Ekim ayında raflara çıkması beklenen BLOCKS modüler akıllı saatin satış fiyatı 330 dolar olacak. Bu fiyata 4 modüler kayış dahil. Eğer ek özelliklli kayışlar istiyorsanız ise bunların tanesinin fiyatı ise 35 dolar…