Netflix Kontrolü için Akıllı Kafa Bandı Geliştirildi

Netflix çalışanları tarafından, Netflix’in kolay bir şekilde kontrol edilebilmesi için MinFlix isimli akıllı bir kafa bandı geliştirildi.

Televizyonlar için uzaktan kumandalar büyük bir nimet olsa da bu cihazları kullanmak çoğu zaman işkenceye dönüşebiliyor. Kumandanın nerede olduğu bilinmiyor, başkasının elinde olabiliyor ya da kullanıcıdan uzakta bir yerde bulunabiliyor. Netflix çalışanları da bu duruma müdahale ederek akıllı bir kafa bandı geliştirmişler.

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Netflix’den Ben Hands, Sagar Patil, Steve Henderson ve Andy Law isimli dört çalışan düşünce ve kafa hareketlerini algılayabilen ve MindFlix ismini verdikleri bir akıllı kafa bandı geliştirmişler. Geliştirilen bu ürün sayesinde Netflix kullanıcıları kumanda gibi bir cihaza gerek kalmadan kafa herekteleri ile menüler arasında ve kanallar arasında geçiş yapabiliyor. Menüyü ya da kanalı açmak ise sadece düşünme ile yeterli oluyor.

Yukarıda videodan izleyebileceğiniz MindFlix söylenenleri yerine getiren bir cihaz olarak görülüyor ve kullanımını ise oldukça keyifli olduğu alaşılıyor. Ancak Netflix‘den gelen açıklamaya göre bu ürün için o kadar da heyecanlanmaya gerek yok. Bunun sebebi ise bu ürünün hiçbir zaman piyasaya sürülmeyecek bir ürün olarak kalabilecek olması.

Ürünün NEtflix kullanıcıları için çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil ancak Netflix’in ilk açıklamasının kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda değişebileceği tahmin ediliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda Netflix’den bu ürün hakkında bir duyuru görecekmiyiz.