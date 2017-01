New Balance Akıllı Saat’ini Tanıttı

Popüler spor ve moda markası New Balance , Intel ortaklığında geliştirdiği akıllı saati New Balance RunIQ’yu CES 2017’de tanıttı.

Geçtiğimiz yıl CES 2016’da ilk defa adını akıllı saat söylemi ile duyduğumuz New Balance, CEs 2016’da bir akıllı saat göstermemiş ancak Intel ve Google ortaklığında bir akıllı saat geliştireceğini açıklamıştı. Bu açıklama CES 2017’de gerçeğe dönüştü ve New Balance akıllı saati New Balance RunIQ‘yu tanıttı.

Daha çok sporculara ve spora ilgi duyan kişilere özel olarak tasarlanan New Balance RunIQ, yuvarlak tasarımlı 1.39 inç büyüklüğünde AMOLED dokunmatik bir ekrana sahip. Intel Atom Z34XX model işlemci, 512 MB RAM ve 4GB depolama alanı bulunan ürünün işletim sistemi ise CES 2016’da açıklandığı üzere Android Wear 2.0. Bununla birlikte yine sporcular için GPS ve nabız ölçer özelliği bulunana akıllı saatin Bluetooth desteği ve 50 metreye kadar suya karşı dayanıklılığı bulunuyor.

Sporcular için Strava sistemi ile entegre bir şekilde çalışabilen New Balance RunIQ yine sporcuların vazgeçilmezi olan müzik olayını unutmamış ve ürün Google Play Music‘e de akıllı telefon olmadan erişebiliyor.

Tek bir şarj ile 24 saate kadar dayanabilen akıllı saat GPS ve nabız ölçer aktifkten 5 saat ayakta kalabiliyor. Şubat ayında piyasada olacağı belirtilen ürünün çıkış fiyatı ise 300 dolar civarında olacak.