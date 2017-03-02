Nokia ilk Akıllı Saat’ini Tanıttı

Teknoloji devleri arasına tekrar dönmeye çalışan Nokia, MWC 2017 etkinliğinde ilk akıllı saatini tanıttı.

2016 Nisan ayında yaptığı 170 milyon euroluk Withings satın almasının ardından giyilebilir teknolojide neler yapacağı merakla beklenen Nokia beklenen hareketi MWC 2017’de yaptı. Kendi markası ile ilk akıllı saatini tanıtan Nokia, Witihngs‘in akıbeti konusunda da ilk sinyalleri vermiş oldu.

MWC 2017′de sahneye çıkan Nokia herkesin bildiği üzere bir zamanların efsane cep telefonu Nokia 3310‘u yenilemiş ve daha şık bir versiyonunu tanıtmıştı. Firma bununla birlikte daha önce odaklandığı giyilebilir teknoloji pazarı için de Withings tasarım ve teknolojisini kullanan ilk akıllı saatini gösterdi.

Görselde görüldüğü üzere Nokia akıllı saat aslında Withings Steel HR‘dan başkası değil. Steel HR üzerinden gelen akıllı saatin özellikleri arasında ise nabız ölçer, otomatik aktivite ve uyku takip özelliği, üzerinde bulunan AMOLED ekranı ile gelen arama, mesaj ve bildirimleri gösterebilme, 25 güne kadar batarya ömrü ve iOS ve Android uygulama desteği yer alıyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmayan Nokia ürünün standart Steel HR’dan ne gibi farkları olduğunu da belirtmiş değil. Buradan gelen en önemli detay ise Nokia’nın giyilebilir teknoloji pazarında bundan böyle Withings markası ile değil kendi markası altında devam edeceği. BAkalım ilerleyen günlerde Nokia‘dan bu konu ve yeni akıllı saati hakkında ne gibi detaylar öğreneceğiz.