Nokia, Withings’i 170 Milyon Euro’ya Satın Aldı!

Bir zamanların mobil devi Nokia, giyilebilir teknoloji ve sağlık odağında ürünler geliştiren Withings firmasını 170 milyon euro karşılığında satın aldı.

Mobil birimini Microsoft‘a sattıktan sonra yeniden yapılanan tekrar toparlanmaya başlayan Nokia mobil ve giyilebilir teknoloji alanında ürünler geliştireceğinin sinyalini daha önceden vermişti. Verilen bu sinyaller ise giyilebilir teknoloji ürünleri geliştiren ve sağlık odaklı ürünler üreten Withings firmasını satın alması ile gerçeğe döndü.

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Bizim Activité model akıllı saatleri ile tanıdığımız Withings firması aslında giyilebilir ürünler ile birlikte akıllı termometre, akıllı baskül, akıllı kamera, hava kalitesi ölçer, tansiyon ölçer ve uyku takipçisi ürünleri ile sağlık odaklı IoT ürünleri de bulunan bir firma. Bu bakımdan birçok alanda faaliyet gösteren Withings firması mobil ve giyilebilir odaklı Nokia‘nın dikkatini çekmiş olacakki firma 170 milyon euroya satın almış.

Satın almanın ardından bir açıklama yapan Nokia Technologies Başkanı Ramzi Haidamus, inovasyonda gelecek dalganın dijital sağlık olduğunu belirtirken Nokia CEO‘su Rajeev Suri‘de benzer bir açıklama yaparak, Nokia olarak her fırsatta kendilerinin yeni odaklarının dijital sağlık olduğunu söylediklerini ve bu satın almanın da kendileri için bu pazarda oldukça büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Satın alma doğrultusunda Withings markasının ve çalışanlarının kendi çatısı altında mı yoksa Nokia çatısı altında mı çalışacakları hakkında bir bilgi verilmedi. Bakalım Nokia, Withings markası ile hem giyilebilir teknoloji, hem IoT, hem de dijital sağlık alanında ne gibi ürünler ile karşımıza çıkacak.

Bu arada giyilebilir teknoloji alanında benzer satın almaları da daha önce görmüştük. Fossil, Misfit’i 260 milyon dolara, Adidas ise Runtastic’i 220 milyon euroya satın almıştı.