Oculus Yeni Bir Satın Alma Daha Yaptı

Facebook’un sahibi olduğu sanal gerçeklik firması Oculus göz bebeği takip teknolojisi geliştiren The Eye Tribe firmasını satın aldı.

Sanal gerçeklik gözlüğü pazarında neredeyse beklenen tüm ürünlerin 2016 yılında çıkması rekabeti bir hayli artırdı ve firmaları yeni özellikler ve yeni teknolojiler geliştirmeye sürüklüyor. Bu bakımdan firmalar kendi geliştirdikleri teknolojilere ek olarak yeni firmalarda satın alarak teknolojilerini kendilerine entegre ediyorlar. Sanal gerçeklik dünyasında bunun son örneğini Oculus firması yaptı.

Bunu da Oku : Brendan Irıbe Oculus CEO’luğundan Ayrılıyor

Facebook‘un sahibi olduğu Oculus firması Oculus Rift ve sonraki nesillerinde kullanmak için göz bebeği takibi yapabilen Danimarkalı The Eye Tribe isimli firmayı satın aldı. Satın almanın fiyat ve çalışanlar gibi detayları bilinmese de Oculus‘un bu şirketin teknolojisini kendi ürünlerinde kullanarak kullanıcılar için daha verimli ve keyifli bir sanal gerçeklik tecrübesi yaşatmak istediği biliniyor.

Kısa sürede Oculus Rift‘e entegre edilecek olan göz bebeği takip teknolojisi kullanıcıların göz bebeklerini takip ederek ne tarafa baktıklarını daha kolay ve hızlı bir şekilde anlayabilecek. Bu da kullanıcılara aha iyi bir deneyim sunarken Oculus’u rakiplerinden bir adım öne taşıyacak.

Oculus Rift’in bu özelliğe 2017‘nin ilk çeyreğinde kavuşacağı tahmin edilirken rakiplerden HTC Vive ve Sony PlayStation VR‘ın bu hamle karşısında neler yapacağı merak konusu.