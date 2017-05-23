Ontenna’dan Duyma Engelliler İçin Toka

Ontenna, yaşamı değiştiren yığını sıkıca yerleştirmek için kullanılan bir giyilebilir. Saçınıza klipslenen baret şekilli cihaz, kullanıcının saçtan ses algılamasına yardımcı olmak için bir mikrofon, ışık ve haptik geribildirimi kullanır.

Sağır insanların göz önünde bulundurularak tasarlanan cihaz, geçen yıl prototip biçiminde gösterildi ve şimdi umarım bu yıl 1.000 adetlik giyilebilir set ile üretime geçiyor.

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Buradaki anahtar, kullanıcının duymasını sağlayan bir işitme cihazı değiştirme gibi işlev görmemesi, bunun yerine bir seste ritim ve ses şiddetine tepki vermesidir. Birisi bağırıyor ise, giyilebilir saç tokası daha titreşir.

Ontenar görünüşe göre 256 farklı geribildirim seviyesi sunacak ve kemik ileten kulaklıklara benzer şekilde çalışacaktır. En önemli fark, o teknolojiyi deriye değil de saça yöneltmesidir. Görünüşe göre cildin üzerindeki teknolojiyi kullanırken, kıyafet üzerinde çalışılan bir şeyi tasarladığı gibi baktı, ancak sonuç olarak saçı, sesi algılayan en iyi konumu sağladı.

Onten iki versiyonda satışa sunulacak; Daha büyük bir model, Bluetooth yoluyla bir tamamlayıcı uygulamaya bağlanacak ve ayrıca Bluetooth bağlantısı eksi küçük bir versiyon olacak. Fiyatlandırma açısından, amacınız onu 100 doların altında tutmaktır, bu da bu akıllı saç tokasına sahip olmak için bankayı kasıp zorunda kalacağınız anlamına gelmez.