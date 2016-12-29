PlayStation VR’a Sinematik İçerikler Geliyor

Sinematik sanal gerçeklik içerikleri ile uğraşan Jaunt 150 içerik ile birlikte PlayStation VR için çalışmalara başladı.

Sanal gerçeklik gözlüğü kullanıcıları ürünler için sürekli oyunların gelmesi ve multimedya tarafından fazla içerik gelmemesinden şikayetçi. Bu alanda ortaya çıkmış birçok girişim ise kullanıcıları içeriklere doyurmak istiyor. İşte son olarak PlayStation VR için yaptığı çalışma ile duyulan Jaunt ise bunlardan biri.

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Sinematik sanal gerçeklik ve 360 derece içerikler ile uğraşana Jaunt firması sanal gerçeklik gözlükleri ve kullanıcıları için birbirinden kaliteli içerikler üreten bir firma. Daha önce iOS, Android, Gear VR, Oculus Rift ve HTC Vive gibi ürünler için uygulamalarını ve içeriklerini sunan firma şimdi de sanal gerçeklik gözlüğü pazarının lideri PlayStation VR için kolları sıvadı.

PlayStation VR için yayınlanan Jaunt uygulamasında şuan için 150 farklı sinematik içerik bulunuyor. Bu içerikler arasında ise Ödül almış animasyon filmi İstila, CBS’nin yarattığı JPL Mars 2020, Shaq Küba’ya Gidiyor ve Pure McCartney Experience gibi içerikler yer alıyor.

Jaunt ve Sony işbirliği ile ortaya çıkan bu çalışma sayesinde Sony, PlayStation VR kullanıcılarının içerik yönünden sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde de YouTube özelliğini devreye alan Sony içerik alanında kullanıcılara eksik kalmayacakları sözünü veriyor.