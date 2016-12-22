PlayStation VR’a YouTube Desteği Geldi

Sony’nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR, kullanıcıların YouTube üzerindeki içeriklere erişebilmeleri adına YouTube desteği kazandı.

Sony’nin 13 Ekim’de dünya genelinde satışa sunduğu ve bu yılı lider olarak kapatması beklenen sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR, YouTube desteği kazandı. Kullanıcılar bundan böyle direk olarak PlayStation VR üzerinden 360 derece YouTube içeriklerine ulaşabilecek.

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PlayStation VR kullanıcıların geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlar ile ortaya çıkan YouTube desteği yine kullanıcıların söylediğine göre 1.09 sürümü ile gelmiş durumda. Ancak destek henüz tüm kullanıcılara gelmiş değil. Bunun sebebi ise tahminlere göre Sony’nin güncellemeyi biraz ağırdan alması.

Güncellemeyi alan kullanıcıların deneyimleri ise olumlu yönde. YouTube‘un 360 derece içeriklerini keyifle kullandıklarını belirten kullanıcılar hem buradaki içeriklerin artmasını hem de diğer mecraların sanal gerçeklik desteği sunmasını istiyor. Şuan PlayStation VR kullanıcıları birçok içeriği önce indirip sonra ürün üzerine yükleyerek kullanabiliyor. Kullanıcılar ise bu durumun en kısa sürede ortadan kalkması gerektiğini belirtiyor.

Gelen bu bilgiler üzerine henüz Sony ve YouTube cephesinden resmi bir haber gelmedi ancak Sony’nin, Google’ın Daydream için yaptığı atakları lehine kullanması kullanıcılar açısından oldukça sevindirici. Bakalım ilerleyen günlerde bir duyuru haberi alacakmıyız.