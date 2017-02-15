Polar Akıllı Saatler GoPro’yu Kontrol Edebilecek

GPS’li akıllı saatleri ile tanınan Polar bazı akıllı saatlerinin popüler aksiyon kamerası GoPro’yu kontrol edebilme özelliğini kazandığını duyurdu.

GPS özellikli outdoor akıllı saatleri ile giyilebilir teknoloji pazarında tanınan Polar markası aksiyon kamerası pazarının önemli oyuncularından GoPro ile bir işbirliği yaptığını duyurdu. Bu işbirliği sayesinde Polar’ın bazı akıllı saatleri ile GoPro aksiyon kameralarını kontrol edebilmek mümkün olacak.

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Polar’ın yaptığı açıklamaya göre Polar V800 model akıllı saate gelen en son güncelleme ile akıllı saat GoPro Hero4 modelinin kontrolünü bilekten yapabiliyor. Akıllı saatin aksiyon kamerası üzerinden yapabildikleri arasında ise kayıt başlatma ve durdurma, önemli noktaları etiketleme ve fotoğraf çekebilme gibi özellikler yer alıyor.

Şimdilik sadece Polar V800 ile GoPro Hero4 modeli kullanılabilirken Polar’ın verdiği bilgilere göre yakın zamanda Polar M600 akıllı saat de aynı özelliklere kavuşacak. Aynı şekilde Polar’ın vereceği destek sadece GoPro Hero4 için değil GoPro Hero5 modeline de yakın zamanda gelecek. Polar’ın verdiği desteğin hem kendi akıllı saat grubunda hem de GoPro ürünlerinde giderek artması bekleniyor.

Son olarak Polar’ın CES 2017 etkinliğinde tanıttığı nabız ölçere sahip akıllı kemeri Polar H10 da GoPro ürünleri ile etkileşim içinde olacak. GoPro kullanıcıları bu sayede videolarına direk olarak o ana göre nabız bilgilerini ve aktivite bilgilerini ekleyebilecek.