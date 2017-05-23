Ringly, Yeni GO Akıllı Bilezik Koleksiyonuyla Canlanıyor

Akıllı mücevher şirketi Ringly, aynı dahili özelliklerle yenilenmiş bir görünüm sunan yeni bir bilezik koleksiyonunu duyurdu.

Yeni Ringly GO bilezikleri, grubun Aries bahar koleksiyonunu piyasaya sürdükten yaklaşık bir ay sonra patlayacak olan uygulama platformu, bu kez yeni kuyumcunun yanında bir makyaj alıyor.

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Dikkat egzersizleri, artık fiziksel hedeflerin alışılagelmiş ayarı ve izlenmesinin yanı sıra arkadaş tarafından kullanılabilir, böylece kullanıcılar ses meditasyonundan ve nefes egzersizlerinden faydalanabilir.

Ringly GO zincir takımı, deri, değiştirilebilir deri kayışlarla birlikte, aşağıda görülen siyah veya kızıl-çıplak iki farklı stilde 14 k altın kaplama veya paslanmaz çelik kaplama özelliğine sahip olacak.

Ancak yeni görünüme rağmen, bunların çoğu halen kaputun altına giriyor. Kullanıcılar, 2-3 günlük bir pil ömrü süresince adımlarını, mesafelerini ve kalorilerini takip edebilecek, hedefler yaratabilecek ve titreşimler veya renklerle uyarı alabilecekler.

Ringly CEO’su ve kurucusu Christina , “Sağlıklı yaşam ve kişisel sağlığı takip etme, kültürümüz ile ilgili olduğu kadar önemlidir ve bu nedenle bizim için mantıklı bir sonraki adım, giyilebilir teknolojinin hayatlarımıza daha gizli olarak entegre olabileceğine olan inancımızı desteklemektir” dedi. ‘Avignon.

Ringly ilkbahar lansmanı sırasında belirttiğimiz gibi, düzenli parçaların taklit edilmesine yardımcı olmak için daha akıllı mücevheratın sergilenmesini görmek cesaret vericidir. Fosil Grup markaları ile Kate Spade gibi rekabette rekabetçi olmaya hazırlanan firma, ilerlemeye devam edip etmeyeceğini görmeye devam ediyor.

Yeni Ringly GO koleksiyonu, bugün ABD’li Perakende Satış Mağazası’nın 200 mağazasından ve çevrimiçi olarak 125 dolardan satışa sunulmuştur.