Saldırı anında yardım isteyen akıllı yüzük!

Başa gelebilecek herhangi bir saldırı anında yardım çağırıp, konum gönderen Nimb isminde bir yüzük geliştirildi.

Teknoloji insanları saldırıya karşı korumak için de geliştirilmeye devam ediyor. Giyilebilir teknoloji de bu güvenlik önlemleri arasında yerini almaya devam ederken, saldırıya karşı korumak adına bir yüzük geliştirildi. Nimb ismi verilen bu yüzük başınıza gelen bir saldırı anında yardım istemenize olanak sağlıyor.

Engadget isimli yabancı haber sitesindeki verilere göre; Nimb aslında Indiegogo projesi olarak üretildi. Nimb dışarıdan yüzüğe benziyor. Altında bulunan gizli butona üç saniyeden fazla basıldığında uyarı sistemi harekete geçerek sizin adınıza yardım istiyor. Nimb önceden belirlediğiniz 3 kişi ile irtibat kurarak sizin yardıma ihtiyacınız olduğunu haber verirken, konum bilginizi de gönderiyor.

AYLIK 10 DOLARA DAHA KAPSAMLI HİZMET!

Eğer aylık 10 dolar ödemeyi kabul ederseniz Nimb’in verdiği hizmet çoğalmış oluyor. Yardıma ihtiyacınız olduğu bilgisi aynı zamanda 7 gün 24 saat hizmet veren bir çağrı merkezine iletilip, telefonunuzun ses kaydı özelliği otomatik devreye alınıyor.

AVANTAJI SÜREKLİ ELDE OLMASI!

Aslında saldırı anında yardım talep edebileceğiniz birçok cihaz zaten geliştirilmiş durumda ancak Nimb’i onlardan ayıran tek özelliği saldırı zamanında sürekli yanınızda olması. Diğer cihazların saldırı anında yanınızda olmaması hiçbir işe yaramadığı anlamına gelmiş oluyordu. Yüzüğe eklenen buton ile sürekli parmağınızda bulunan Nimb ile yardım istemeniz mümkün kılınmış oluyor.

Fiyatı ne kadar?

Güvenliği ön planda tutan akıllı yüzük Nimb’e 130 dolara sahip olabilmeniz mümkün. Nimb’de iki adet renk seçeneği bulunuyor. Mayıs ayından itibaren sipariş verenlere göndermeye başlanılacak.