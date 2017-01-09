Samsung Gear S Akıllı Saatler iPhone Desteğine Kavuştu

Samsung Gear S model akıllı saatleri için uzun süredir üzerinde çalıştığı iPhone desteğini nihayet getirdi. İşte, Gear S akıllı saatler için iOS uygulaması detayları.

2015 yılının ortasından beri çalışma yapan Samsung nihayet iPhone kullanıcılarının, Gear S model akıllı saatlerini kullanabilmesi için geliştirdiği iOS uygulamasını yayınladı. Yayınlanan iOS uygulaması ile birlikte iPhone kullanıcılar bundan böyle Samsung Gear S2, Gear S3 ve Gear Fit 2 ürünülerini rahatlıkla kullanabilecek.

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Samsung Gear S ismi ile yayınlanan uygulama ile birlikte iPhone kullanıcıları Gear model akıllı saatleri üzerinde uygulama indirmek, akıllı telefon üzerinden gelen bildirimleri görebilmek, Gear’ımı bul özelliğini kullanabilmek, sağlık verilerini eşleştirmek ve S Health üzerinden bu verileri takip edebilmek gibi özellikleri kullanabilecek.

Samsung Gear Fit 2 için ise firma farklı bir uygulama yayınlamayı tercih etmiş ve Samsung Gear Fit isminde bir uygulama daha bulunuyor. Bu uygulama sayesinde ise iPhone kullanıcıları, Gear Fit 2 üzerinde bildirimleri görebilme, Gear’ımı bul özelliğini kullanabilme, müzik yönetimi yapabilme ve S Health üzerinden sağlık bilgilerini takip edebilme gibi özellikleri kullanabiliyor.

Buradan devam ederek Gear S akıllı saatler için iOS uygulamasını, buradan devam ederek de Gear Fit 2 için iOS uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulamaları kullanabilmek için iPhone 5 ve üstü bir modele ve iOS 9 işletim sistemine ihtiyaç duyuluyor.