Samsung Gear S2’ye iOS Desteğini Tamamlıyor

Samsung’un çok güvendiği akıllı saat modeli Gear S2’ye iOS desteğinin kısa sürede geleceği konuşulmaya başlandı.

Samsung’un Gear S2 model akıllı saati bu kez iOS kullanıcılarına hitap edebilecek. CES 2016‘da iOS uyumlu yapılacağı belirtilen S2‘nin yakın zamanda iPhone kullanıcıları için de hizmet edebileceği ifade ediliyor.

Ortaya çıkan haberler göre Samsung’in Gear S2 için gerçekleştireceği iOS desteğinin Mart ayının sonlarında gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama olmamasına rağmen bu dedikodulara göre beklenen günün en fazla 2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

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Akıllı telefonlarda devam eden iOS – Android savaşlarına Samsung’un iPhone için de geliştireceği uyarlama ile yeni bir rekabet kazanması bekleniyor.

Şimdilik iddia boyutunda olan bu uyarama dedikoduları gerçekleştirdiği takdirde Apple Watch satışlarının da etkilenebileceği konuşuluyor.