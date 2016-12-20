Samsung Gear S3 için Spotify Çıktı, İndirin!

Popüler müzik platformu Spotify, Samsung’un en son akıllı saati Gear S3 için akıllı saat uygulamasını yayınladı.

Tizen işletim sistemi ile akıllı saat pazarında Android Wear ve watchOS‘a karşı güçlü bir ekosistem oluşturmaya çalışan Samsung geliştiricilere verdiği desteği artırıyor ve her geçen gün yeni uygulamalar mağazaya ekleniyor. Bunun son örneği ise popüler müzik uygulaması Spotify oldu.

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Samsung Gear S3 kullanıcıları tarafından merakla beklenen Spotify uygulaması 2 gün önce resmi bir duyuru ile indirilmeye sunuldu. Samsung Gear uygulaması üzerinden Gear S3 akıllı saate kolayca yüklenebilecek olan Spotify uygulaması sadece 1.7 MB boyutunda ve genel olarak akıllı telefon üzerindeki atasını uzaktan kumanda etmeye yarıyor.

Bu anlamda Gear S3 üzerinde yüklendikten sonra birçok özellik sunan Spotify akıllı saat üzerinden oynatma, durdurma ve değiştirme gibi seçeneklerle birlikte karışık ve tekrar çalma özellikleri, müzikleri kaydetme, son dinlenenlere erişim, müzik kütüphanesine göz atma ve genel olarak uygulama üzerinde gezinmeye izin veriyor. Aynı zamanda Gear S3‘ün hoparlörü sayesinde akıllı saat üzerinden müzik dinlemekte mümkün.

Eğer bir Gear S3 kullanıyor ve Spotify üyeliğiniz bulunuyorsa hemen Samsung Gear uygulaması üzerinden resmi Spotify uygulamasını Gear S3’e kolayca indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.