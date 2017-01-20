Samsung Gear S3 için Yeni Reklam Yayınlandı

Samsung yuvarlak ekranlı akıllı saati Gear S3 için yeni bir reklam videosu yayınladı. İşte, Unboxing ismi ile yayınlanan reklamın detayları.

Artık firmaların ürünleri için kısa reklamlar hazırlayıp internet üzerinden yayınlaması bir alışkanlık haline geldi. Bunun en iyi yapan firmalardan biri ise şüphesi Samsung. Firmadan gelen son örnek ise akıllı saati Gear S3 yayınlanan reklam videosu oldu.

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Extreme Unboxing ismi ile yayınlanan yeni Gear S3 reklam videosunda gazeteci Pedro Andrade ve oyuncu Mel Fronckowiak antik şehir Macchu Picchu’ya doğru yol alıyor. Yol zor ve meşakkatli olduğu için ikili sürekli olarak akıllı saatleri üzerinden hava durumu ve konum gibi bilgilere alarak yola devam ediyor. Bu da Gear S3 akıllı saatin nasıl şartlarda ve ne gibi durumlarda çalıştığını ortaya koyuyor.

Bilindiği üzere Gear S3 Frontier ve Gear S3 Classic olarak gelen akıllı saat 1.3 inç boyutunda Super AMOLED dokunmatik ekrana, 1 GHz hızında çalışan bir işlemciye, 768 MB RAM’e, 4 GB depolama alanına ve 4 günlük şarj süresi ile 380 mAh’lik bataryaya sahip.

Samsung Gear S3 modellerinin ülkemizde satış fiyatları ise Gear S3 Frontie için 1.299 lira , Gear S3 Classic için ise 1.199 lira şeklinde. Bakalım dolar kurundan sonra akıllı saat fiyatları nasıl değişecek.