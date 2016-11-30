Samsung Gear S3 Türkiye’de Satışa Sunuldu!

Samsung en yeni yuvarlak ekranlı akıllı saati Gear S3’ü nihayet Türkiye’de satışa sundu. İşte, Gear S3’ün Türkiye fiyatı.

Koreli teknoloji devi Samsung’un Eylül ayında IFA 2016 etkinliğinde tanıttığı ve Kasım ayında birçok ülkede satışa çıkan yeni akıllı saati Gear S3, bugün yapılan lansman ile nihayet Türkiye’de satışa sunuldu.

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Bilindiği üzere Samsung Gear S3’ün klasik tasarımlı Classic model ve spor tasarımlı Frontier model olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Yapılan lansman ile hem Gear S3 Frontier’in hem de Gear S3 Classic’in aynı anda satışa çıktığı duyurulurken akıllı saatlerin fiyatı ise Gear S3 Classic için 1.199 lira, Gear S3 Frontier için ise 1.299 lira olarak açıklandı.

Samsung’un ülkemiz için akıllı saati Gear S3‘ü bugünkü dolar kuruna baktığımızda güzel bir fiyattan satışa sunduğunu söyleyebiliriz. Şuan için Apple Watch’un baz modelinin fiyatı 1.149 lira ancak Ocak ayı itibari ile muhtemelen yeni fiyatlar gelecektir. Samsung ise bu fiyatlarda kalarak avantaj sağlayacaktır.

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Bununla birlikte yine ülkemizde Gear S3 satışlarına baktığımızda mağaza ve perakende sitelerinde Classic modelin 1.299 liradan Frontier modelin ise 1.379 liradan satışta olduğunu görüyoruz. Bakalım bu satıcılar Samsung’un Türkiye fiyatından nasıl etkilenecek.

Gear S3 Teknik Özellikler

Samsung Gear S3 akıllı saatin teknik özellikleri arasında ise 1.3 inç boyutunda Super AMOLED bir dokunmatik ekran ve bu ekranda Corning‘in akıllı saatler için geliştirdiği kırılma ve çizilmelere dayanıklı Gorilla Glass SR+ cam yer alıyor. Ekranın altında 1 GHz hızında çalışan bir işlemci, 768 MB RAM, 4 GB depolama alanı ve 4 güne kadar dayanabilen 380 mAh gücünde bir batarya yer alıyor.