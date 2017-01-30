Samsung’dan Yeni Akıllı Bileklik Gear Fit Pro

Samsung’un Gear Fit Pro ismi ile yeni bir akıllı bileklik geliştirdiği sızdırıldı. Kaynak ise Samsung’un isim hakları için başvuru yapması.

Güney Koreli mobil ürün üreticisi Samsung’un geçtiğimiz günlerde yeni bir akıllı bileklik geliştirdiği ortaya çıktı. Hali hazırda Gear Fit ve Gear Fit 2 gibi akıllı bileklikleri bulunan firmanın Gear Fit Pro ismi ile Gear Fit ailesine daha güçlü bir ürün katmak istediği tahmin ediliyor.

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Geçtiğimiz günlerde Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi’nde ortaya çıkan bilgiler Samsung’un Gear Fit Pro ismi ile alakalı tüm hakları aldığı ve gerekli işlemleri yaptığını gösteriyor. Henüz bu durum üzerine Samsung cephesinden bir açıklama gelmedi ancak teknoloji dünyası Samsung‘un yeni bir akıllı bileklik geliştirdiği konusunda hemfikir.

Samsung’un artık yeni bir akıllı bileklik geliştirdiği biliniyor ancak henüz ürünün özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ürün isminin Pro olması ise daha güçlü donanım ve daha güçlü aktivite özelliklerine sahip bir Gear Fit akıllı bilekliğin geleceğini gösteriyor. Ancak burada Pro isminin akıllı bileklik ve akıllı saat arasında bir ürünü temsil edebileceği de tahminler arasında yer alıyor.

Samsung’dan açıklama gelmediği için şu an ortada bulunan bilgilerin tamamı tahminlere dayanıyor. Samsung’un Gear Fit Pro akıllı bilekliği için yapacağı açıklamada kesin bilgilere ulaşmış olacağız.