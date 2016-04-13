Sanal Gerçeklik Spor Antrenmanına Girdi

Amerika MLB takımlarından The Tampa Bay Rays, sanal gerçeklik teknolojisini antrenmanlarına taşıdı.

Sanal gerçeklik olağan hızıyla hayatımıza girerken çeşitli organizasyonlar ve bireysel kullanımın dışında kullanıldığı alanlar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kez bir spor kulübü, sanal gerçeklik teknolojisini tesislerine taşıyarak bu konudaki öncülüğünü gösterdi. Florida’nın Profesyonel Beyzbol Ligi MLB takımlarından The Tampa Bay Rays VR teknolojisini bünyesinde sporcularına kullandırmaya başladı. Gelen haberlere göre bu beyzbol takımı hava şartlarının kötü olduğu ve sporcuların reflekslerini daha geliştirmek için sanal gerçeklik teknolojisini tesislerine taşıdı.

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EON Sports VR tarafından geliştirilen iCube sistemi ile takım bu alandaki antrenmanlarına başlamış durumda. Takımın iki oyuncusu Troy Tulowitzki ve Jason Giambi tarafından denemesi gerçekleştirilen sistemin görüntüleri de yayınlandı.

Sanal gerçeklik tam olarak gerçek saha deneyimini yaşatmasa da oyuncuların da bu teknolojiyi kullanmakta hevesli olduğu ifade ediliyor. İleride daha fazla spor kulübünün bu türlü teknolojileri bünyelerine katması beklenirken uzmanların sporcuların da katkısı ile sanal gerçekliğin daha da gerçekçi olabilmesi için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.