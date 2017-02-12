Sevgililer Günü için 6 Giyilebilir Teknoloji Hediye Önerisi

14 Şubat Sevgililer Günü için hala hediye almadıysanız sizler için bu 14 Şubat’ı farklı kılacak 5 giyilebilir teknoloji ürünü seçtik.

14 Şubat Sevgililer Günü‘ne sayılı günler kaldı ve farklı bir şey olsun deyip hala sevgilinizi bir hediye almadıysanız sizler için farklı bir liste hazırladık. İşte, bu 14 Şubat‘ı farklı kılacak ve sevgilinizin de gerçekten işine yarayacak birbirinden farklı 6 giyilebilir teknoloji ürünü.

1- SAFER Akıllı Kolye

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Sevgilinize 14 Şubat için bir kolye almak istediniz ancak farklı bir ürün bulamadıysanız bu ürün tam size göre. SAFER isimli bu kolye görüntüsü ile oldukça şık özellikleri ile de oldukça akıllı bir kolye. iOS ve Android entegresi sayesinde üzerinde bulunan tuş yardımı ile kullanıcısının konumunun tek tuş ile daha önceden belirlenen kişiler ile paylaşabiliyor. Bilinmeyen bir konuma gitmeden önce de yine bildirim oluşturarak hem tehlikelerden hem de kaybolmakta kurtaracak olan SAFER akıllı kolye yeşil, mavi ve siyah renk seçenekleri ile 99 liralık bir fiyata sahip.

2 – Samsung Charm Akıllı Bileklik

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Samsung‘un geçtiğimiz sene başından sessizce duyurudğu akıllı bilekliği Charm şık tasarımı ile güzel bir 14 Şubat hediyesi olabilir. Kare benzeri ve renkli bir tasarım sunan Samsung Charm akıllı bileklik atılan adımı, yakılak kaloriyi ve gidilen mesafeyi ölçebiliyor. Gelen arama ve mesajları da üzerinde bulunan LED ışıklar sayesinde gösterebilen bileklik 20 güne kadar batarya ömrü sunuyor. 130 liralık fiyatı bulunan ürünün siyah, pembe ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor.

3 – Trust Urban Exos Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Şu an en popüler cihazlarından biri olan sanal gerçeklik gözlükleri 14 Şubat için sevgililere alınabilecek en güzel hediyelerden biri. Trust‘ın geliştirmiş olduğu Urban Exos ürünü ise mobil cihazlar için bu alandaki en başarılı ürünlerden biri. Kaliteli malzemesi, ileri geri, yukarı aşağı ayarlanabilir telefon yuvası, lensleri ve 6 inçe kadar tüm akıllı telefonları desteklemesi tercih edilebilir olmasını sağlıyor. 175 lira gibi bir fiyata sahip olan Trust Urban Exos sanal gerçeklik gözlüğü 80 derecelik de görüş açısı sunuyor.

4 – Apple AirPods Akıllı kulaklık

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Apple’ın Siri entegresi ile satışa sunduğu akıllı kulaklığı müzik sever kişiler için iyi bir sevgililer günü hediyesi. Kablosuz yapısı, yüksek ses kalitesi, kolay kullanımı ve kutusu ile şarj imkanı sayesinde tercih edilebilir bir kulaklık olan Apple Airpods şuan için sadece beyaz renk seçeneği sunuyor. Zam artışından sonra 899 liradan alınabilen AirPods akıllı kulaklık Apple ve birçok perakende mağazasında satılıyor.

5 – Atasay Smart Jewelry Bileklik

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Popüler takı ve mücevher markaların Atasay geçtiğimiz yıl yaz aylarında piyasaya sunduğu Smart Jewelry akıllı takı ve mücevherler ile dikkat çekmişti. Atasay Smart Jewelry Bileklik olarak bilinen Gifty ürünü de bu grubun akıllı bilekliği. Kadın kullanıcıların isteğine göre mesaj, görse ve video barındırma özelliğine sahip olan bu bileklik bu verileri istenildiği takdirde başka cihazlara aktarabiliyor. 3.545 lira fiyata sahip olan akıllı bileklik altın ve pırlantadan oluşuyor.

6 – Atasay Smart Business Kol Düğmesi

Atasay geçtiğimiz yıl kadınlara özel olarak tasarladığı Smart Jewelry grubu ile birlikte erkeklere yönelik de Smart Business adında akıllı bir takım aksesuar satışa sunmuştu. Atasay Smart Business Kol Düğmesi olarak tanıtılan ve Vive Lo Roi ismi ile satışta olan bu kol düğmesi NFC teknolojisine sahip ve kullanıcısının kartvizitini taşıyor. Kol düğmesi NFC okuyabilen bir cihaza tutulduğunda otomatik olarak kullanıcısının kartvizitini ekrana yansıtabiliyor. 3.875 lira fiyatı olan akıllı kol düğmesi altın ve gümüş yapıya sahip.