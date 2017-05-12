Snap Bugüne Kadar Yaklaşık 90.000 Çift Akıllı Gözlük Sattı

Snap Spectacles sadece Şubat sonunda satışa sunuldu, yani açılır pencere satış makineleri değil. Ancak Snap, bu yılın ilk çeyreğinde, 130 dolarlık kameralı akıllı gözlüğünün yaklaşık 60.000 çiftini yine de satmayı başardı.

Snap tarafından gerçekten yayınlanan tek veri, ‘Diğer’ kategorisinde 8 milyon dolar gelir sağlaması nedeniyle bir tahmin. Şimdiye kadar 90.000 satış yapan 2016 yılı sonunda yaklaşık 30.000 satıştan 4 milyon doların iki katına çıktı.

Bu ne demek oluyor? Snapchat’ın 301 milyon aylık kullanıcılarıyla karşılaştırırsanız bu sayı çok az. Ve hatta c. Üç ayda satılan 3 milyon Apple Watches ve Fitbit izci. Aslında çok erken VR kulaklık satış numaralarına daha yakındır. En yeni CCS Insight raporu, 2021 yılına kadar 2 milyon akıllı gözlüğün satışını (VR hariç) ve 21 milyon giyim tipi kamerayı öngörür.

Ancak, erişilebilir, uygun fiyatlı, şık bir çift bağlı güneş gözlüğü olma açısından karşılaştırılacak çok şey olmadığını düşünen rakamlar oldukça umut vericidir. Noel öncesi ilk tirajından sonra talebin arttığını ve Snap’in şu ana kadar gözlüklerle 5 milyon Snap gönderildiğini gösteriyor. Dolayısıyla insanlar aslında onları da kullanıyor. Şimdiye kadar gözlükler için muhteşem bir başlangıç ​​değil (üzgünüm), fakat bu bir başlangıç.

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Gerçek test, 2017 yılının geri kalanında olacak – herkes, ilk uygulayıcıların ilk Apple Watch’i satın aldıktan sonra düşüşünü gösteren grafikte olduğunu hatırlıyorlar. Evan Spiegel, AR ile ilgili söyleyecek çok şey yoktu; bu, İsrail’in yeni açılışını yapan Cimagine’in satın alınmasından ve Nisan’da Dünya Objektifli objektifin başlangıcından sonra gelecekteki Snap gözlüğünde görünmesini umuyoruz. Snap sayıları “İnsanların bakış açılarından anı yakalamalarını görmek gerçekten heyecan verici” dedi. “Orda denemeye devam edeceğiz.”