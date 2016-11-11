Snapchat Akıllı Gözlüğü’nü Nasıl Satacağını Açıkladı!

Snapchat geliştirdiği akıllı gözlüğü Spectacles’i nasıl ve nerede satacağını yayınladığı bir video ile duyurdu.

Son zamanların en popüler sosyal ağı Snapchat popülaritesini artırmak için kısa videoların çekilebileceği ve bu videoların direk olarak Snapchat’e yüklenebileceği bir akıllı gözlük tanıtmıştı. Spectacles ismindeki bu gözlüğün 130 dolar fiyata sahip olacağı belirtilmiş ancak ürünün nerede satılacağı açıklanmamıştı. Nihayet firma bu durumu da bir netlik kazandırdı.

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Snapchat‘in yayınladığı video ve yaptığı açıklamaya göre Spectacles akıllı gözlükler herhangi bir e-ticaret sitesinde ya da perakende mağazasında satılmayacak. Akıllı gözlük Snapchat’in tasarladığı otomat makineleri sayesinde firma tarafından satışı yapılacak. Yani herhangi bir yerde görülen Spectacles otomat makinelerinden ver parayı al gözlüğü şeklinde bir satış gerçekleşecek.

Snapchat‘in bu satış şeklini de biraz heyecanlı yapacağı ve bunu da satışı yapacak olan otomat makinelerinin yerlerini değiştireceği de belirtildi. Uygulama üzerinden otomat makinelerinin yerlerini görebilmek mümkün olacak ancak eğer makineler kullanıcıların yakınlarından kaldırılmışsa kullanıcıların akıllı gözlüğü satın alabilmeleri için bu makineleri biraz kovalamaları gerekiyor.

Şuan için Spectacles akıllı gözlük için herhangi bir satış başlamış değil. Gelen bilgilere göre kısa süre içerisinde satışın başlayacağı tahmin ediliyor. En büyük merak konusu ise 130 dolarlık bu akıllı gözlüğün bu satış şekli ile nasıl bir başarı elde edeceği.