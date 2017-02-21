Snapchat Akıllı Gözlüğü Spectacles’i Satışa Sundu

Snapchat daha önce sadece otomatlardan satın alınabilen akıllı gözlüğü Spectacles’i nihayet online olarak satışa sundu.

Geçtiğimiz Kasım ayında uygulama fikrine benzer bir şekilde bazen gözüken bazen gözükmeyen ve çeşitli yerlerde aktif olan otomat makineleri akıllı gözlüğü Spectacles’i 129.99 dolardan satışa sunmuştu. Ürünün online ya da perakende de ne zaman satılacağı merakla beklenirken Snapchat‘ten bir haber geldi.

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Spectacles.com üzerinden online olarak satışa sunulan Spectacles akıllı gözlükler yine önceki fiyatı olan 129.99 dolardan satın alınabiliyor. Bu fiyata Spectacles akıllı gözlük, şarj kutusu ve kablosu dahil ancak ürün ile birlikte ek olarak 49.99 dolara şarj kutusu 9.99 dolara ek şarj kablosu alınabiliyor.

Turuncu, siyah ve mavi renk seçenekleri bulunan Spectacles akıllı gözlüğün tek seferde alınabilecke miktarı ise 6 ile sınırlandırılmış durumda. Şimdilik sadece Amerika içerisine gönderim yapılabilirken akıllı gözlüğün tahmini teslim süresi ise 2 ile 4 hafta arasında değişiyor.

Snapchat kendi satış kanalını açması ile birlikte Amazon üzerindeki satışını da durdurduğunu duyurdu. Sadece Spectacles.com üzerinden satın alınabilecek olan Snapchat akıllı gözlüğün diğer ülkelere ne zaman açılacağı henüz belli değil.