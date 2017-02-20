Sony PlayStation VR için Yeni Takip Özelliği

Sony en son aldığı patent ile HTC Vive’ın en iyi özelliklerinden biri olan takip özeliğini PlayStation VR’a getiriyor.

Sanal gerçeklik gözlüğü pazarının en önemli oyuncularından biri olan HTC Vive bilindiği üzere bulunduğu odayı tarayıp bağlı olduğu diğer cihazları takip edebiliyor ve kullanıcısına daha gelişmiş bir deneyim sunuyor. Oculus Rift‘te de kısmi olarak bulunan bu özellik yakın zamanda Sony PlayStation VR‘a da gelecek.

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Sony’nin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir patenti ile sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR’a gelişmiş bir takip sistemi getireceği öğrenildi. Patentte yer alan bilgilere göre Sony kullanıcının ve PlayStation VR’ın dışına bir cihaz koyarak kullanıcıyı, PlayStaiton VR‘ı ve el kontrolcüsünü takip ederek kullanıcının hareketlerini ve yerini takip edebilecek.

Sony bu sistemin bir benzerini PlayStaiton kamerası ile yapabiliyor ancak yeni gelecek olan bu sistem PlayStation VR kullanımını daha iyi ölçekleyecek, ürün maliyetini azaltacak ve yeni oyun ve içeriklerin geliştirilmesini sağlayacak. Tüm bunların toplamı ise PlayStation VR ekosistemine bir artı olarak eklenecek.

PlayStation VR‘a gelecek olan bu sistemi için patent dışında henüz Sony cephesinden tanıtım ve duyuru için resmi bir açıklama gelmedi. Tahminler Haziran ayında gerçekleşecek olan E3 etkinliğinde Sony’nin bu sistemi ile sahneye çıkacağı yönünde.