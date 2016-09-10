Sony’den GoPro’ya Rakip Aksiyon Kamerası

Sony, GoPro’nun yeni rakibini duyurdu. Japon devi firma yeni modeli ile aksiyon kamerası piyasasını oldukça hareketlendireceğe benziyor.



Aksiyon kamerası piyasasının yükselmesi hemen her teknoloji firmasını harekete geçirmiş durumda. Bunun en başarılı örneklerini sitemiz aracılığı ile sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Dünya devi Sony’nin tanıtımını yaptığı aksiyon kamerası teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor.

FDR-X3000R adı ile duyurulan aksiyon kamerasının yanı sıra AS300R adkı bir kamera daha çıkarttığını duyurdu. Aksiyon kamerası niteliğinde olan FDR-X3000R, başarılı özellikleri sayesinde Sony hayranları tarafından sevinçle karşılanan bir ürün oldu.

4K çekim özelliği bulunan FDR-X3000R Sony‘nin yeni geliştirdiği hemen her teknolojik gelişmeleri üzerinde barındırıyor. Bu özelliklerden bahsedecek olursak diğer aksiyon kameralarından en büyük farkı Optik Görüntü Dengeleme özelliği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyor.

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Özellikle hareketli çekimler için düşünülen kameralarda Optik Görüntü Dengeleme özelliği video çekimi sırasında oluşabilecek ani sarsıntıları en aza indirebiliyor. Yani aksiyon halinde çekim yaparken Sony FDR-X3000R‘de yanınızda ise kendinize hareket kısıtlılığı getirmenize gerek kalmıyor.

Sony’nin yeni görüntü sensörü Exmor R CMOS, çekim kalitesini üst seviyelere çıkararak 30 fps ile 4K, 120 fps ile 1080p video çekim imkanı veriyor.

Özel su kabı da bulunan ürün ile 60 metreye kadar sualtı çekimleri yapabilmeniz de mümkün olabiliyor. Ürünün satış fiyatının 400 dolar olacağı belirtilirken Full HD HDR-AS300‘ün ise 300 dolardan raflardaki yerini alması bekleniyor.