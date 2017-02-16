Sony’den SmartWatch 3 için Android Wear 2.0 Açıklaması

Sony, SmartWatch 3 akıllı saati için gelen Android Wear 2.0 sorularına resmi olarak güncellemenin gelmeyeceği açıklamasını yaptı.

Google’ın Android Wear 2.0 alacak akıllı saatler listesini yayınlamasının ardından popüler birçok akıllı saatin Android Wear 2.0 güncellemesi almayacağı ortaya çıkmıştı. Bu akıllı saatlerden biri de Sony SmartWatch 3 olmuş ve kullanıcıları tarafından Sony bir hayli büyük tepki almıştı.

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Kullanıcılar Sony‘e bloglardan, sosyal medyadan ve ulaşabildikleri her yerden isteklerini belirtti ancak firmadan bir cevap gelmedi. SmartWatch 3 kullanıcıları son olarak Change.org üzerinden SmartWatch 3 için Android Wear 2.0 güncellemesi istediklerine dair bir imza kampanyası başlattı ve Sony’de bu duruma kayıtsız kalamayarak bir açıklama yaptı.

Resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Sony, SmartWatch 3‘ün kesin bir dille Android Wear 2.0 güncellemesi almayacağını duyurdu. Akıllı saate Android Wear 2.0’ın neden gelmediği ise firma tarafından açıklanmadı.

Kullanıcılar bu açıklamanın ardından yine Sony’e yüklendiler ve Sony’nin SmartWatch 3’e Android Wear 2.0‘ı sunmamasının ardında Sony’nin akıllı saat için yaptığı yanlış işlemci seçiminin yer aldığını söylediler. Gerçek sebebin bu olup olmadığı bilinmiyor ancak söylenildiği gibi Sony akıllı saatinde rakiplerinden farklı olarak Qualcomm ve Intel gibi markalar yerine Broadcom‘u seçmişti.