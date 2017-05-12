TAG Heuer MARV Filmleriyle Ortaklık Kurdu

TAG Heuer, 22 Eylül 2017’de dünya çapında sinemalarda İngiliz yönetmen Matthew Vaughn’dan Kingsman: The Golden Circle’ın yeni filmi olan MARV filmleri ve 20. Yüzyıl Fox’la global bir ortaklık gerçekleştirdiğini duyurdu.

TAG Heuer’s Connected Watch, The Kingsman’ın Resmi İzleyicisidir. Yeni filmde, Kingsman temsilcilerine TAG Heuer saatleri takılacak. Bağlanan TAG Heuer da Bay Porter’da satışa sunulan Kingsman koleksiyonuna dahil edilecek.

2015 yılında Kingsman: The Secret Service, dünyayı, güvenliğini en üst seviyede tutmak olan en üst düzeyde takdir yetkisine sahip bağımsız ve uluslararası bir istihbarat ajansı olan Kingsman’a dünyayı tanıttı. Kingsman’da: The Golden Circle, kahramanlarımız yeni bir zorlukla karşı karşıya. Karargâhları yıkıldığında ve dünya rehin alındığında, yolculukları onları, ABD’de, hem devlete kurdukları güne kadar uzanan, birleşik casus organizasyonunun keşfine götürecek. Kingsman: Golden Circle, orijinal oyuncu üyeleri Colin Firth, Taron Egerton ve Mark Strong’u canlandırıyor ve Julianne Moore, Halle Berry, Pedro Pascal, Channing Tatum ve Jeff Bridges’i yeni oyuncularla tanıştırıyor.

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Jean-Claude Biver, TAG Heuer CEO’su ve LVMH Grubu İzleme Bölümü Başkanı olan Kingsman, patlamalar, aksiyon, kahkaha ve şıklığı ifade ediyor. “Genç aktör oyuncuları, hayallerden oluşan bir şey – beyinden herhangi bir şeyden korkmayan, bu TAG Heuer’ın hedef pazarıyla mükemmel bir uyum, bu ortaklık genç kuşaktan daha da yakınlaşmamıza yardımcı olacak.”

Yönetmen Matthew Vaughn “Kingsman için Golden Circle, ajanlarımız için akıllı bir gözlüğe ihtiyacımız vardı” diye ekledi. “Farklı seçeneklere baktım, ancak hiçbiri bir Kingsman için yeterince şık değildim, sonra Jean-Claude Biver ile bağlı saati hakkında Bloomberg TV’de bir röportaj gördüm ve hemen ortaya çıktı; Kingsman temsilcileri Bağlı TAG Heuer. ”

Karakterlerin taktığı saatler, Kingsman temsilcilerinin başarısı için önemli olan The Golden Circle’da Kingsman’da belirleyici bir rol oynamaktadır. Her şeye dayanabilecek saatlere ihtiyaç duyuyorlardı, sualtı çekimleri, sahnelerde mücadele ya da stuntslar gibi.