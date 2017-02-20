Tag Heuer’in Yeni Akıllı Saati için İlk Detaylar Geldi

Ocak ayında Android Wear 2.0 işletim sistemine sahip yeni akıllı saatini duyuran Tag Heuer bu akıllı saati için yeni bilgiler paylaştı.

Lüks saat üreticilerinden Tag Heuer 2015 yılında ilk akıllı saati Tag Heuer Connected‘ı tanıtmış ve bu akıllı saati ile iyi bir satış grafiği yakalamıştı. Firma geçtiğimiz Ocak ayında da başarısını devam ettirmek için Android Wear 2.0‘lı yeni bir akıllı saat geliştirdiğini duyurmuştu. Şimdi ise bu akıllı saat için yeni bilgiler geldi.

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Tag Heuer’den gelen açıklamaya göre yeni gelecek olan akıllı saatin ismi Tag Heuer Connected Modular şeklinde. Firma burada akıllı saatin modüler bir yapıda olacağı sinyalini verirken ürünün kayıştan kasa çerçevesine, kayış tokasından kasa üzerinde bulunan tuşlara kadar her şeyin değiştirilebilir bir yapıda olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Tag Heuer Connected Modular akıllı saatte hem mekanik hem de dijital bir saatin yer alacağı söyleniyor. Ürünün iki farklı saat tipi arasında geçiş yapabileceği ve bu yüzden kasa yapısı olarak çok farklı bir tasarım ile geleceği söyleniyor. Eğer beklenen olursa Connected Modular akıllı saat için ilk hibrit ya da karma akıllı saat diyebileceğiz.

Mart ayında gelebilir

Bunların dışında Tag Heuer bu akıllı saatin Mayıs ayında satışa çıkacağını daha önce paylaşmıştı. Son gelen bilgiler ile birlikte Connected Modular akıllı saatin son düzlükte olduğu ve Mart ayında satışa sunulabileceği belirtildi. Ürünün fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.