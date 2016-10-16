Tek Tuşla Konum Bilgisi Paylaşan Kolye Türkiye’de

Kadınlar için özel olarak tasarlanmış, kendilerini güvende hissetmedikleri anda tek tuşla yakınlarına konum bilgisi gönderen akıllı kolye Türkiye’ye giriş yaptı.

Dünyanın ve özellikle Türkiye’nin en önemli sorunlarından kadına şiddet her geçen gün artarken teknoloji bu gibi konuları gidermek için çözüm olmaya çok yaklaşmış durumda. Giyilebilir teknoloji, kadınların kendilerini güvende hissetmedikleri anda kolay bir hareketle yardım çağrısında bulunabilecekleri bir ürün ortaya çıkardı.

Leaf markasının ürettiği ve distribütörlük kanalıyla Türkiye pazarına da giriş yapan Safer isimli akıllı kolye kadınların yardım çağrılarını çok kısa ve kolay şekilde belirtmeleri için bir çözüm gerçekleştirdi. Akıllı kolye şimdiden bir çok satış noktasında ve kolayca temin edilebilecek şekilde müşterisiyle buluşmaya başlamış durumda.

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Görünüşünde şık ve gösterişli olarak gözüken bu akıllı kolye aslında daha önceden belirlediğiniz kişilere tehlike anında haber gönderen bir araç. Tehlike anında kendisizi hissettiğiniz anda akıllı kolyeye iki kez basarak anlık konum bilginizi iletebilmeniz mümkün.

Dilerseniz akıllı telefonunuzla eşlediğiniz uygulama üzerinden ayarlama yaparak SMS, e-posta veya uygulama bildirimi şekilde de iletebilmeniz mümkün. Böylelikle mesajı alan kişiler sizin nerede olduğunuz bilgisini alarak sizinle iletişime geçme konusunda daha hızlı davranabiliyor.

Gerçek zamanlı takip özelliğinin yanı sıra, akıllı telefona gelen bildirimlere sesle haber verme, selfie çekerken pozu yakalama gibi özellikleri de içinde barındırıyor. 15 dakikalık şarjla 7 güne kadar kullanım ömrü vaadi veren Safer akıllı kolyenin fiyatı ise 300 TL olarak belirlenmiş.