Valve Sanal Gerçeklik için En İddialı Oyunları Hazırlıyor

Son zamanlarda sanal gerçeklik ile epey içli dışlı olan Valve, sanal gerçeklik gözlükleri için oldukça iddialı oyunlar hazırladığını açıkladı.

Şu sıralar Amerika Başkanı Donald Trump‘ın açıklamaları yüzünden sıkıntı yaşayan Valve şirketi bilindiği üzere HTC ile olan ortaklığı sayesinde sanal gerçeklik pazarında da oldukça aktif. Şirket bu alandaki aktifliğini artırmak ve kendi alanı olan oyun dünyasında pazar oluşturmak için yeni oyunlar geliştirdiğini duyurdu.

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Half Life ve Dota gibi ünlü oyunların yapımcısı olan Valve en iyi bildiği işi yani oyun geliştirmeyi odak noktasına alarak sanal gerçeklik gözlükleri için 3 yeni ve pazar için oldukça iddalı oyunlar geliştirdiğini açıkladı.

Şirketten gelen bilgilere göre Valve geliştirdiği bu oyunlar ile birlikte şu an piyasada olan Oculus Rift, HTC Vive ve PlayStation VR gibi güçlü donanımlı sanal gerçeklik gözlüklerinin sınırlarının zorlanacağı belirtildi.

Geliştirilen bu 3 oyunun şimdilik sadece HTC Vive platformu için çıkış yapacağı ve diğer ürünlere ise gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Geliştirilen oyunlar hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyorken Valve’in fenomen oyunlarını sanal gerçeklik platformuna getirebileceği konuşuluyor.