Verizon’dan Android Wear 2.0’lı Akıllı Saat Geliyor!

Amerikalı telekom devlerinden Verizon sürpriz bir şekilde Android Wear 2.0 işletim sistemine sahip bir akıllı saat geliştirdiğini duyurdu.

Google’ın Android Wear 2.0 versiyonu hareketlenen akıllı saat pazarı LG‘nin Watch Style ve Watch Sport ürünleri ile devam ederken diğer markalardan yeni akıllı saatler bekleniyordu. Beklenenler listesinde olmayan Verizon ise sürpriz bir şekilde Android Wear 2.0‘lı akıllı saat geliştirdiğini duyurdu.

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Verizon’un Wear24 ismi ile duyurduğu bu akıllı saat yuvarlak ekranlı tek tuşlu bir tasarıma sahip. Bu tasarımla birlikte 480 x 480 piksel çözünürlüklü 1.39 inçlik AMOLED dokunmatik bir ekrana sahip olan Verizon Wear24 akıllı saat Bluetooth, Wi-Fi, LTE ve NFC gibi özelliklere de sahip.

LTE özelliği ile akıllı telefonlardan bağımsız olarak çalışabilecek olan akıllı saatin gelen özellikleri arasında suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası IP67‘de bulunuyor. Android Pay‘i de destekleyecek olan Verizon Wear24 hakkında gelen tüm bilgiler ise şimdilik bunlarla sınırlı.

Mart ayında Verizon online ve fiziksel perakende mağazalarında satışa çıkacak olan Wear24 akıllı saatin fiyatının ise 300 dolar olacağı ve iki yıllık kontrat ile satılacağı belirtiliyor. Şubat sonuna doğru ise ürünün lansmanın yapılması bekleniyor.