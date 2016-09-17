View-Master’dan Batmanli Yeni VR Gözlüğü Geliyor

Sanal gerçeklik gözlüklerinin atası olarak değerlendirilebilecek olan View-Master, Batmanli özel VR çalışması ile görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Farklı bir sanal gerçeklik deneyimi yaşamak isteyenler için yeni sanal gerçeklik gözlükleri piyasaya sunulmaya başlandı. View-Master, uzun süredir piyasada tuttuğu filmli oynatma gözlüklerini bir adım öteye taşıyaran yeni bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Sanal gerçeklik gözlüklerinin temeli olarak değerlendirilebilecek View-Master, geçtiğimiz günlerde Google ve Mattel ile birlikte ortak bir projeye imza atacağı duyurulmuştu. Bu ortaklık ise şimdi gün yüzüne çıktı. Hem de View-Master VR Batman: The Animated Series adı ile…

Bunu da Oku: PlayStation’a İlk VR Araba Simulasyonu Driveclub İle Geliyor

Sadece çocuklar için değil büyükler için de düşünülen ürün sanal gerçeklik deneyimini kendi teknolojisine yakın bir şekilde kullanıma sunuyor. Batman çizgi romanının en gözde kahramanlarının yer aldığı Batman: The Animated Series oldukça talep göreceğe benziyor.

Batman’in azılı düşmanlarından Two Face, Riddler ve Joker‘in de yer aldığı bu VR deneyiminde ayrıca Batman’i Kevin Conroy, Joker’i ise Mark Hamill‘in seslendirdiğini hatırlatalım. Kısacası bu ortaklık ile kullanıcının hoşuna gidebilecek en ince detayların da düşünüldüğü görülüyor.

Hemen tüm mobil cihazla uyumlu çalıştığı belirtilen View-Master’ın Batmanli VR versiyonunun önemli bir satış yakalayacağına inanılıyor. Ürün 45 dolarlık etiketi ile Amazon üzerinden ön siparişe açıldı.