WordPress’e Sanal Gerçeklik Desteği Geldi

Popüler içerik yönetim sistemi WordPress, içeriklerin sanal gerçeklik ile uyumlu bir şekilde kullanılabilmesi için sanal gerçeklik desteğinin geldiğini duyurdu.

İnternet dünyasının çok yakından tanıdığı ve içerik yönetim sistemi denince akla ilk gelen isimlerden biri olan WordPress kullanıcılar için yine sevindirici bir yeniliğe imza attı. Bundan böyle WordPress altyapısına sahip internet siteleri sanal gerçeklik ile uyumlu bir şekilde görüntülenebilecek.

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Ücretsiz ve açık kaynak olarak sunulan WordPress sistemi yaptığı duyuru ile internet sitelerinin herhangi ek bir kaynak ya da eklenti kullanmadan sanal gerçeklik gözlükleri ile kullanılmasını sağlayacak. Bu da WordPress kullanan tüm internet sitelerinin 360 derecelik bir görüntüye kavuşacağı anlamına geliyor.

İçeriklerin yanına ufak bir sanal gerçeklik tuşu ekleyecek olan WordPress kullanıcının bu tuşa basması ile içeriği 360 derece olarak gösterecek. WordPress’in bu hizmetini şuan için destekleyen sanal gerçeklik gözlükleri ise Samsung Gear VR, Google Cardboard, HTC Vive ve Oculus Rift şeklinde.

Daha önce internet siteleri için hem sanal gerçeklik gözlüğü üreticilerinin hem de internet tarayıcısı geliştiricilerinin çeşitli çalışmaları olmuş ancak kullanım açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkmamıştı. Bakalım WordPress atmış olduğu bu hamle ile bu durumu tersine çevirebilecekmi.