Xioami’den Kopan Hugo Barra Facebook VR’a Tutundu

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Hugo Barra, Xiaomi’den ayrılacak Facebook’un sanal gerçeklik biriminin başına geçtiğini duyurdu.

Daha önce Google‘da Android ile yaptığı çalışmalar ile adını duyduğumuz ve ardından Xiami’nin dünya markası olması için yaptığı çabaları ile tanıdığımız Hugo Barra geçtiğimiz hafta Xiaomi’deki görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Barra Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile artık Facebook’un VR biriminin başına geçtiğini duyurdu.

Hugo Barra, Xiaomi’den ayrıldıktan sonra tekrar silikon vadisine döneceği belirtmiş ancak hangi firmaya katılacağını açıklamamıştı. Dün itibari ile Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Hugo Barra’nın Facebook’a katıldığını duyurun Mark Zuckerberg, Barra’nın sanal gerçeklik birimi başkanı olduğunu duyurdu.

Bu açıklamanın üzerine Hugo Barra da twitter hesabı üzerinden sanal gerçeklik teknolojisinin yer aldığı ve Mark Zuckerberg’in de bulunduğu bir görsel ile Facebook’ta Oculus‘un da dahil olduğu Sanal gerçeklik biriminin başına geçtiğini duyurdu.

Joining Facebook as VP of virtual reality (VPVR!) to lead Team @Oculus. So excited! Mark posted about it here: https://t.co/kYgIniSQiM pic.twitter.com/7fYTkniykr

— Hugo Barra (@hbarra) 26 Ocak 2017